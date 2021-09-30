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شاهد .. صاروخ ارض ارض.. جورجينا رودريغز تثير ضجة واسعة بالمايوه الأحمر والجمهور يفقد صوابه (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 05:00 صباحاً | (ندى)

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمهور صورة لها بالمايوه. 

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ظهرت فيها مستلقية الى جانب المسبح  وهي تستمتع بأشعة الشمس، وقد لاقت الصورة رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر المتابعون انها صاروخ وأن إطلالتها مثيرة، صارخة افقدتهم صوابهم وتليق بجسدها وجمالها. 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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