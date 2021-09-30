شاهد .. لن تصدق..زوجة يوسف حداد تخطف أنظار الجمهور بجمالها ويشبهونها ب " نادين نسيب نجيم "

انت الان تتابع خبر لن تصدق..زوجة يوسف حداد تخطف أنظار الجمهور بجمالها ويشبهونها ب " نادين نسيب نجيم " والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفل النجم اللبناني ”يوسف حداد” في منشور له عبر حسابه الشخصي في إنستجرام بعيد ميلاد زوجته ” أراز ببجيان ”.

فتضمن منشور الفنان يوسف حداد صورة لزوجته أراز ببجيان وعلق عليها : ” غير بحبك ما رح قلك .. عقبال المية سنة حياتي وتضلك منورة حياتنا وتضلك وجه السعد والأمل ” .45043585

فيما تفاعل الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بشكل كبير الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمال زوجة الممثل يوسف حداد كما حرصوا على معايدتها بمناسبة عيد ميلادها .

فيما أشار البعض منهم إلى وجود وجه شبه كبير بين أراز ببجيان وبين الفنانة ” نادين نسيب نجيم ” .. فجاءت بعض التعليقات مثل : ” نادين نجيم الأولى بالضبط ” و ” نحسبها نادين نجيم قبل التجميل ” .

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