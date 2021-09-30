شاهد .. هكذا تدلع زوجها يا زفت وتعلمه الجبروت.. أسرار لا تعرفها عن إيمي سمير غانم!

انت الان تتابع خبر هكذا تدلع زوجها يا زفت وتعلمه الجبروت.. أسرار لا تعرفها عن إيمي سمير غانم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نجح الفنان الشاب حسن الرداد في تحقيق الكثير والدخول لعالم الفن بشكل سريع، فقد استطاع بوسامته خطف قلوب معجبيه، فقدم بطولة العديد من الأفلام السينمائية، التي حققت إيرادات كبيرة على شباك التذاكر.

وشارك حسن الرداد في عدد من الأفلام منهم: «البس علشان خارجين» و«زنقة ستات» و«خيانة مشروعة» و«جوازة ميري»، «الآنسة مامي»، إضافة إلى الأعمال الدرامية التي قدمها بشكل مختلف ومنها «آدم وجميلة»، «اتهام»، «ابن الأرندلي»، «حق ميت»، و«كيكا على العالي».

و سبق أن حب حسن الرداد ضيفًا على الدمية أبلة فاهيتا في ببرنامج «الدوبلكس»، المذاع على قناة «cbc»، وكشف الكثير من أسرار حياته الشخصية والفنية، ونستعرض أبرز هذه تصريحاته في تلك الحلقة:

1- مراتي تدلعني يا زفت

كشف الفنان حسن الرداد عن بعض أسرار علاقته الزوجية مع الفنانة إيمي سمير غانم، قائلًا: «مراتي بتدلعني وتقوللي يا زفت، وأكتر حاجة بتعصبها مني اني باكون مشغول بالموبايل وهي قاعدة، بس بتوصفني دايما إني مخلص».

2 – اتعلمت من مراتي الجبروت قال الرداد: «اتعلمت من إيمي الجبروت، وعلمتها تبقى دمها خفيف وشقية، بهزر بهزر مراتي زي العسل».

3 – أنا مدام نبيلة عبيد في نفسي أوي رفض الرداد الإفصاح عن سنه، قائلًا: «عندي 15 سنة، ومابحبش أقول على سني عشان أنا نبيلة عبيد في نفسي أوي».

وتابع: «أنا من دمياط، وأكتر حاجة بتضايقني إنهم بيقولوا إن الدمايطة بخلا، بس الموضوع ده غلط جدا».38516276

4 – أنا أهلاوي وبروح الجيم 5 مرات في الأسبوع واستكمل: «أنا أهلاوي، بس برضه بحب الزمالك والإسماعيلي، وباروح الجيم 5 مرات في الأسبوع وباعرف أعمل ضغط كويس».

5 – هاعمل شواطئ من غير مايوهات واستكمل الرداد: «يبقى فيه حرية بقى ونعمل شاطئ للمحجبات، وواحد للي بيحيبوا يلبسوا مايوهات، واللي مش عايز يلبس برضه حقه نعمله شاطئ خاص ليهم».

6 – أنكرت ارتباطي بإيمي لهذا السبب وعن نفي ارتباطه بإيمي، قال الرداد: «ماكنتش بحب أتكلم عشان الشائعات، بس أول ما قررنا نتجوز كل الناس عرفت».

7 – إعلان دواء تخسيس وفياجرا وقع الفنان حسن في اختبار لتقديم إعلانات ضمن فقرات برنامج «أبلة فاهيتا»، وإقناع الجمهور بالشراء، وقدم «الرداد» إعلانا لـ «قصرية أطفال»، قائلًا: «مع القصرية الشقية.. ليك وليا»، وكذلك منتج شاي «فوفا»، للتخسيس، وإعلان لدواء «فياجرا».

8 – قاعدين عند ماما قال الرداد: «إحنا قاعدين عند ماما عشان لسه بنخلص العفش، وهي مستحملانا، وانا باحب أدلعها وأبوس رجلها على طول».

9 – بطلت أتعامل على فيسبوك قال الرداد: «حصلي مشاكل كتير من فيسبوك، وناس بتعمل أكونت باسمي ويطلبوا فلوس، فعملت صحفة رسمية باسمي وفيه ناس مسئولين عنها».

يُذكر أن حسن الرداد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، على شبكة قنوات mbc.38516276