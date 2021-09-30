شاهد .. كيف تبدأ ليلة الدخلة؟ لا تخجلي إليك الإجابة

انت الان تتابع خبر كيف تبدأ ليلة الدخلة؟ لا تخجلي إليك الإجابة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتساءل الكثير من النساء كيف تبدأ ليلة الدخلة وما يحصل في هذه الليلة، وفي هذا المقال اختارت مجلة ياسمينة أن تعرفك على هذا الموضوع وتقدم لك اهم النصائح عنه.

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في حال كنت مقبلة على الزواج، من الطبيعي أن تدور الكثير من التساؤلات في ذهنك خاصةً عن ليلة الدخلة والتي هي الليلة الأولى التي تقضيها مع زوجك على إنفراد للإستمتاع بها وممارسة العلاقة الحميمة. ولهذا السبب اخترنا ان نجاوبك على سؤالك هذا مع اهم النصائح التي تفيدك في هذه الليلة المميزة.﻿﻿

كيف تبدأ ليلة الدخلة

بعد الإنتهاء من الزفاف، ستتوجهين أنت وزوجك الى الغرفة الخاصة بكما حيث يمكنك طلب تغيير ملابسك وإرتداء الملابس الداخلية العرائسية التي اخترتيها.

بعد ذلك، يبدء الشريك بالتكلم بطريقة رومانسية ومفعمة بالحب والحنان كي يشعرك بالراحة والإطمئنان الذي أنت بحاجة كبيرة اليه للتخلص من التوتر والخجل.﻿

وبعد ذلك، يبدء الزوج بالمداعبة وتقبيلك من أماكن الإثارة لديك ويبدء بخلع ملابسك رويداً رويداً للممارسة الجماع والإستمتاع.

نصائح لليلة الدخلة

ومن النصائح التي تود ياسمينة أن تقدمها لك لليلة الدخلة إليك:

كوني على طبيعتك ولا تتصنعي تصرفاتك أو خجلك.

صارحي زوجك بخجلك لكي يساعدك ويمنحك الراحة.

عبري لزوجك عن مدى حبك وسعادتك بهذه الليلة واليوم.

تجنبي التكلم عن أحداث الزفاف.

افعلي جميع ما يطلبه منك.

ارتدي ملابس النوم الحريرية المناسبة.83803145