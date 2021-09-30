شاهد .. نجمة شهيرة لبسها يضعها في ورطة وتظهر منطقة حساسة

انت الان تتابع خبر نجمة شهيرة لبسها يضعها في ورطة وتظهر منطقة حساسة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة الكوبية الشهيرة ​آنا دي أرماس​ ، 33 عاماً .

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وظهرت آنا دي أرماس بملابس مثيرة أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد الذي يجمعها بالممثل العالمي ​دانيال كريغ​ “no time to die”.

كما وكانت قد إرتدت في ظهورها فستان أسود مثير، الذي كان ملفتاً بفتحة عميقة حتى الفخذ وأشرطة فضية .

وأثناء سير آنا دي سقط جزء من الفستان بانت “حلمة” ثديها اليسرى حين كانت تهم بالنزول من السيارة .

إعتبروا متابعو آنا أن الشركة التي قامت بتصميم الفستان وهو من نوع ” لويس فيتون” لم تراعي المعايير الصحيحة للتصميم والدليل على ذلك ما حصل مع الممثلة آنا .

الجدير بالذكر، أن أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد. قد تم بيعها بعد تأكيد عرضه خلال هذا الأسبوع بعد تأجيله مرات عدّة بسبب انتشار فيروس كورونا .

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