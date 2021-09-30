شاهد .. نجمة شهيرة لبسها يضعها في ورطة وتظهر منطقة حساسة

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انت الان تتابع خبر نجمة شهيرة لبسها يضعها في ورطة وتظهر منطقة حساسة والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة الكوبية الشهيرة آنا دي أرماس ، 33 عاماً .
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وظهرت آنا دي أرماس بملابس مثيرة أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد الذي يجمعها بالممثل العالمي دانيال كريغ “no time to die”.
كما وكانت قد إرتدت في ظهورها فستان أسود مثير، الذي كان ملفتاً بفتحة عميقة حتى الفخذ وأشرطة فضية .
وأثناء سير آنا دي سقط جزء من الفستان بانت “حلمة” ثديها اليسرى حين كانت تهم بالنزول من السيارة .
إعتبروا متابعو آنا أن الشركة التي قامت بتصميم الفستان وهو من نوع ” لويس فيتون” لم تراعي المعايير الصحيحة للتصميم والدليل على ذلك ما حصل مع الممثلة آنا .
الجدير بالذكر، أن أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد. قد تم بيعها بعد تأكيد عرضه خلال هذا الأسبوع بعد تأجيله مرات عدّة بسبب انتشار فيروس كورونا .
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