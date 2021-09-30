شاهد .. متع عينك. هيفا وهبي تنشر صور جريئة بفستان قصير.. وتعلق!

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الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، جمهورها بصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة جريئة.

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وظهرت الفنانة وهبي، خلال الصور وهي ترتدي فستان قصير جدًا أسود اللون، ويكشف عن جزء كبير من صدرها.

كما واعتمدت خلال ظهورها على مسك حقيبة باللون الزهري، في حين وضعت ماكياج خفيف، وكذلك ارتدت نظارة سوداء اللون.

وواضح بأن الصورة التي نشرتها وهبي عبر “انستغرام” جرى التقاطها وهي في داخل المصعد.

كما وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة :” Hello, it’s me “.الصفحة الرئيسيةمنوعات

هيفا وهبي تنشر صور جريئة بفستان قصير.. وتعلق!

منوعات

بتاريخ الأربعاء 29 سبتمبر 2021

هيفا وهبي الفنانة اللبنانية .. صورة "أرشيفية"

هيفا وهبي الفنانة اللبنانية .. صورة "أرشيفية"

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شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، جمهورها بصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة جريئة.

وظهرت الفنانة وهبي، خلال الصور وهي ترتدي فستان قصير جدًا أسود اللون، ويكشف عن جزء كبير من صدرها.

كما واعتمدت خلال ظهورها على مسك حقيبة باللون الزهري، في حين وضعت ماكياج خفيف، وكذلك ارتدت نظارة سوداء اللون.

وواضح بأن الصورة التي نشرتها وهبي عبر “انستغرام” جرى التقاطها وهي في داخل المصعد.

كما وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة :” Hello, it’s me “.

نظارات هيفا

أثارت نظارات الفنانة اللبنانية ​هيفا في إحدى إطلالاتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وظهرت هيف وهبي في إطلالة مرتدية فستان باللون الزهري من تصميم المصمم اللبناني أنطوان قارح.

وكذلك ونظارات شمسية باللون النيون الأخضر .

كما وتميزت هذه النظارات بشكلها الغريب ولونها المضيء وهي من علامة poppylissiman.

وبحسب الموقع الالكتروني الخاص بهذه العلامة، يبلغ سعرها حوالى 105 دولار أميركي، وأصبح سعرها في التنزيلات 70 دولار أميركي.وهيفاء هي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية ولدت في 10 مارس 1979.

حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضات.

أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com.

وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

وفي عام 1992 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، بدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل بعدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية.

وثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية .

كما وفي 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

ودخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 .

وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا.

وقدمت عدد من الأعمال مثل : فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية

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