شاهد .. حادثه مؤلمه..ضربها بـ"الكرسي" على رأسها وكان يحتال على أجرها من السينما.. قصة الممثلة الصريحة التي تزوجت فهد بلان

انت الان تتابع خبر حادثه مؤلمه..ضربها بـ"الكرسي" على رأسها وكان يحتال على أجرها من السينما.. قصة الممثلة الصريحة التي تزوجت فهد بلان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يبحث العديد من المتابعين عن اخبار نجوم الزمن الجميل، ويتشوقون باحثين عن اللقاءات والمواقف والاحداث الشخصية التي تخص ممثلي وفناني الخمسينيات الستينات والسبعينات، ويستعرض "احداث نت"في هذا التقرير حياة أبرز نجمة عربية في عالم السينما، التي تميزت باعمالها حتى وقتِِ قريب، إنها دلوعة السينما المصرية مريم فخر الدين.



ولدت الأميرة إنجى "مريم فخر الدين"، في عام 1933م، لأب مصرى وأم مجرية مسيحية تدعى "باولا" فهيئتها ظروف معيشتها لتكون هدفا يسعى خلفه الخٌطّاب أولا، ثم المنتجون، لما وجدوه فيها من نموذج للجمال، والرقة، بالإضافة إلى إجادتها 5 لغات، حصلت عليها من خلال دراستها بمدرستها الألمانية بباب اللوق.16105469

دخلت مريم فخر الدين عالم الفن والتمثيل، من خلال أدوار البنت الرومانسية الحالمة والبريئة والمظلومة، وأثبتت نفسها فيها بجدارة، حتى قررت أن تثور عليها، وتخرج منها إلى أدوار أخرى متنوعة فجسدت دور الخائنة والفتاة اللعوب وبنت الليل وغيرها.

وتميزت الفنانة طوال حياتها بجرآتها و صراحتها المطلقة سواء فيما يخص حياتها الفنية أو الشخصية، وحتى مشاعرها تجاه زملائها فى الوسط وتجاه المقربين منها.



وطلبت مريم فخر الدين من والدتها في إحدى الأيام أن تأخذ لها صورة فوتوغرافية تذكارية فاستجابت الأم لرغبتها على أن يكون ذلك بدون علم والدها وأخيها الأصغر يوسف فخر الدين.

وبعد نشر صورة مريم فخر الدين على أغلفة المجلات فتحت لها أبواب الشهرة وبدأت أفواج الصحفيين تتوافد على منزلها، وكان والدها يطردهم قائلا: "ليس لدينا بنات لهذه المسخرة" حيث انبهر الجميع بإتقانها خمس لغات، وعزفها على البيانو، فطرد والدها أنور وجدى، وحسين صدقى، حتى جاء أحمد بدر خان، ومعه عبده نصر أحد أصدقاء العائلة، وعرضوا عليه رواية بعنوان “اللقيطة ” لتعلب ابنته دور البطولة فيها، فوافق لأنها رواية إنسانية تنصف اللقيط، مشترطاً أن يكون أول مشهد لها وهى تصلى وكانت هذه هى البداية.

اعترفت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين فى عدة لقاءات سابقة لها بأن نجوميتها وشهرتها وضعوها طوال حياتها فى قفص ذهبى منعها من أن تعيش حياة طبيعية كانت تتمناها ومن أن تمارس هواياتها المفضلة وهى ركوب الخيل والمشى لمسافات طويلة.

واضافت: أنها "لا تتمكن من ممارستهما بحرية، مؤكدة أنها أحبت الخيل حينما كان يأخذها والدها أمامه على الحصان حيث كان مهندسا للرى بالفيوم يخرج للتفتيش على الرى بالأراضى الزراعية على حصان اسمه "ناس".

تزوجت الفنانة مريم فخر الدين في عام 1952، من الفنان محمود ذو الفقار وشاركته عدد كبير من الأفلام، وأنجبت منه ابنتها "إيمان" التي شاركتها بطولة فيلم "ملاك وشيطان".



اعتبرت مريم فخر الدين زواجها مغامرة جنونية ارتكبتها في فترة المراهقة، لأن ذو الفقار يكبرها بسنوات كثيرة، ولأن الزواج تم بسرعة وبدون فترة كافية للتعارف، حيث بدأت العلاقة سرا بعيدا عن أعين الصحفيين، وقبل الزواج كانا يلتقيان في أول شارع الهرم ليقود السيارة بسرعة نحو الطريق الصحراوي.

بعد عقد القران قرر ذوالفقار السفر إلى لبنان واستخرج لزوجته مريم جواز السفر، واتفق معها سراً على أن تقفز إلى الباخرة في آخر دقيقة، وبالفعل ذهبت مع أفراد أسرتها لتوديعه، وفي آخر دقيقة هربت منهم وقفزت.



عن هذه اللحظة قالت: "ظلت أمي تناديني وتشتمني بجميع اللغات التي تعرفها من العربية إلى الألمانية.. بينما كنت أنا ألوح بمنديل وقد ارتسمت على فمي ابتسامة عريضة، وأبي كان مستغرقًا في الضحك وهو يلوح لنا بمنديله ويقول مع السلامة".

وعاشت لمدة 8 سنوات قاسية لأن زوجها ذو الفقار، كان المتحكم الرئيسي في حياتها، وكان يختار لها الأدوار التي تجسدها، وظل لسنوات يحصل على أجرها بدلا منها.

وحكت الفنانة مريم فخر الدين، عن موقف جمعها بزوجها محمود ذو الفقار، أنه كان جالسًا يتناقش حول فيلم "المرأة المجهولة"، التي جسدت بطولته الفنانة شادية، فطلبت منه ان تجسد الشخصية، فما كان منه إلا أن ضربها بالكرسي الموجود، حيث قالت "شال الكرسي وراح ملبسهولي.. والفلوس اللي بيصرفها على الأفلام من فلوسي.. مجرد ما فكرت أبقى مكان شادية عمل كدة".



وحاولت مريم الاستقلال عنه، وطالبت برفع أجرها بعيدا عن زوجها، حتى أصبح لديها 50 ألف جنيها، وتمكنت من استئجار شقة خاصة بها، وعندما علم زوجها اعتدى عليها وإهانتها، فقررت الانتقام منه ومنحت كل أثاث شقة زوجها لأحد العمال في الاستوديو كان يُزوج ابنته، فطلقها ذو الفقار 1960.

وتزوجت الفنانة مرة اخرى بالدكتور محمد الطويل، مدة قصيرة وعندما انفصلت عنه سافرت الى لبنان، وتعرفت هناك على المطرب السوري فهد بلان وتزوجت به، وعاشت معه اجمل ايام عمرها، حد قولها.16105469