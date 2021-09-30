شاهد .. اتفرج: مضاربة عنيفة بالصحون وشيش المعسل داخل ملهى ليلي في بيروت وإصابة فنانة مشهورة

انت الان تتابع خبر اتفرج: مضاربة عنيفة بالصحون وشيش المعسل داخل ملهى ليلي في بيروت وإصابة فنانة مشهورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

وثق مقطع فيديو تداوله الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع، مضاربة عنيفة في حفلة الفنان وديع الشيخ داخل ملهى ليلي في بيروت.

وظهر في المقطع، مجموعة من مرتادي الملهى يتشاجرون بالأيدي مع بعضهم البعض حتى تطور إلى تضارب بالصحون والأراجيل.

بينما ذكر متداولو المقطع، أن النجمة نورهان أصيبت بزجاج الصحون في وجهها وبعض أجزاء من جسدها، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات السوشيال ميديا.44740009