شاهد .. أبشع صورة لكارينا كابور تتصدر السوشيال ميديا.. ستصدمون حتما...اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 08:00 صباحاً | (ندى)

تصدرت صورة للممثلة الهندية ​كارينا كابور​ مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة.

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الا ان هذه الصورة لم تكن حديث المتابعين بسبب جمال النجمة المعروفة او بسبب اطلالاتها، بل لأن المصور التقطها لها خلال حديثها وقيامها بحركات في وجهها.وفي هذه الصورة ظهرت ​كارينا كابور بشكل لا يناسبها حتى ان محبيها أكدوا ان هذه الصورة هي أبشع صورة التقطت لها طوال مسيرتها.

95339848