شاهد .. علاقة قبل الزواج.. اعترافات صادمة لحسن الرداد وإيمي سمير غانم!؟

انت الان تتابع خبر علاقة قبل الزواج.. اعترافات صادمة لحسن الرداد وإيمي سمير غانم!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان حسن الرداد أسرار عدة عن شخصية زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مما دفعها لتحذيره على الهواء بطريقة طريفة حتى لا يصرح بكل الأسرار.



وتحدث حسن الرداد وإيمي سمير غانم في حوار سابق مع برنامج "أنا وابنتي" عن بداية تعارفهما قبل الزواج، وهنا كشفت الفنانة المصرية أنها جمعتها صداقة مع الرداد حوالي 7 سنوات قبل أن تتطور العلاقة إلى زواج.79091873

وأكمل حسن الرداد الحديث ليؤكد أن صداقتهما امتدت لتكون بين العائلتين، وأنهما كانا يتعاملان على طبيعتهما نظراً لأنهما لم يخططا للزواج من الأساس، وحاول مقدم البرنامج الفنان شريف منير أن يحرج النجم الشاب على الهواء ليسأله: "يعني مكنتش بتبص وتقول ايه البنت الحلوة اللذيذة ديه؟ لترد إيمي سمير غانم بمزاح قائلة: "خليكِ مؤدب يا ولد وحافظ على كلامك" قبل أن يجيب الرداد بدوره أنه قال هذا الكلام لنفسه ولكن بعد فترة من تعارفهما.



ولم تتوقف اعترافات حسن الرداد وإيمي سمير غانم عند هذا الحد، فكشفت عنه أنه شخصية عصبية وهو بدوره أكد أنها الأخرى عصبية، وتتمتع بشخصية طفولية فعندما تغضب تتعثر في الكلام وتتفوه بكلمات غريبة.



وضرب حسن الرداد أمثلة على مشاداته مع إيمي سمير غانم، بأنه في إحدى المرات تشاجر معها فقالت له: "اللهم بلغت اللهم فشلت"، كما أنها في مرة كانت غاضبة بشدة بسبب تلميح البعض أن هناك منافسة بينها وبين شقيقتها دنيا سمير غانم وخلال انفعالها قالت: "عايزين يعملوا طفرة بينا".



وظهر الخجل على إيمي سمير غانم من اعترافات زوجها حسن الرداد، إلا أنها تعاملت مع الموقف بطرافة لتقول: "عادي عادي يا جماعة".79091873