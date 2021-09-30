شاهد .. لن تصدق..هند القحطاني تأكل الحلوى وهي صائمة! (فيديو)

انت الان تتابع خبر لن تصدق..هند القحطاني تأكل الحلوى وهي صائمة! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

هند القحطاني بعد تناولها قطعة حلوى أثناء إعلانها عن أحد المنتجات وهي صائمة.

وتظهر هند في المقطع وهي تقدم إعلانا وكان من ضمنه علاج للشعر على شكل حبوب الحلوى فما كان منها إلا أن فتحت العلبة وتناولت حبة واحدة منه، وتابعت الحديث عن الإعلان قبل أن تدرك أنها صائمة.30652548

وأكدت هند أنها نسيت صيامها ولم تنتبه للأمر إلا لاحقاً وضحكت على الموضوع بطريقة عفوية، فلفتت انتباه المتابعين بشكل كبير.

//twitter.com/gorgeous4ew/status/138783952750 3515651?s=20

وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو، معلقين على ردود فعل القحطاني وكثرة تصدرها الترند، فيما علق البعض الآخر على كثرة استخدامها للفلاتر، وانتقد البعض أسلوبها بشكل عام.

جاء في التعليقات: “يا أخي احسها على نيتها الله يهديها يا رب والله اني احبها”، وتابع آخر: “الله أعلم في عباده لكن المجاهرة مو زينه ما اقصدها هي بس كشكل عام كل هالمشاهير المسلمين في وطننا العربي الله يهديهم ويستر عليهم وعلينا يا رب”.وعلقت إحدى المتابعات: “الحين تسوي قصة ورواية على إنها كلت وهي ناسيه انها صايمة وصورت سناب. وبعد ما شافت الفيديو تاكدت انها ناسيه انها صايمه والناس ذكروها”.

وقالت متابعة: “والله مرة تضحكني زي اكشناتها هذا يصلح ستيكر احس ردودها عفوية وتافهة بنفس الوقت. لكن الي يلفتني أكثر شي انها تستخدم دوم الفلاتر ولا مرة طلعت بدون فلتر وهذا عدم ثقة بالنفس”.

وكانت هند القحطاني، قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على تطبيق”سناب شات”، مقطع فيديو تظهر من خلاله تجهيزات عيد ميلادها الذي وافق يوم 24 أبريل/نيسان.

وأفادت أنه أول عيد ميلاد لها تحتفل فيه منذ طفولتها في السعودية، قائلة:”تدرون أنه ما عمري بحياتي احتفلت بعيد ميلادي إلا العام الماضي. احتفلت مع أطفالي بس طول ما أنا بالسعودية عمري ما احتفلت بعيد ميلادي. والسبب إذا كانت الواحدة ناشئة في أسرة متشددة ترفض هالأشياء وتستنكرها، كل شيء محرم”.30652548