شاهد .. شبه عارية ..فيديو رقص جديد لفنانة عربية شهيرة أثار غضب متابعيها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر شبه عارية ..فيديو رقص جديد لفنانة عربية شهيرة أثار غضب متابعيها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة الأردنية ’’ميس حمدان‘‘ فيدو رقص جريء على حسابها في انستغرام الامر الذي تسبب بردود فعل واستياء واسع على الفيديو.

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وظهرت ميس حمدان في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية، مرتدية “تي شيرت” مكشوف البطن، وتؤدي حركات راقصة غريبة .

وجاء في تعليقات المتابعين على رقص ميس حمدان: “مستفزة جداً”، “حركة الغسالة الخربانة”، “الجو مو جوك غيري حتى نرجع نحب تصرفاتك”، انجنت العادة”!.

وكانت الفنانة الاردنية ميس حَمدان، نشرت سابقاً عدة صور، احتفالا بميلادها الذي صادف 31 أكتوبر ظهرت فيها بإطلالة “مرعبة” تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها وارتدت فستان كاشف أبرز مفاتنها بشكل فاضح. ما عرضها لهجوم عنيف.

وعلقت ميس على الصور بقولها:”كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجة بس أنا السنة دي قررت أحط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات عيد الهلع والقرع الهالوين.. إيه رأيكو في اللوك؟ “.https://www.instagram.com/p/CUZ5NurjUqO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again87269167