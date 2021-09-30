شاهد .. ردة فعل ملتهبة لمعتصم النهار عندما اتفرج صدر وأفخاذ هيفاء وهبي وقام بهذا الفعل المفاجئ .. صورة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 10:00 صباحاً | (ندى)

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنفاس بصورة نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها بإطلالة جريئة ومكشوفة، حيث ظهرت داخل المصعد ترتدي فستانا قصيرا جدا كشف عن أفخاذها، ومفتوح من منطقة الصدر برز مفاتنها بصورة واضحة، وسدلت شعرها، وارتدت نظارات شمسية، وحقيبة باللون الزهر، وحذاء "sandale" بأربطة حول القدم والفخذين.

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ولاقت هيفاء وهبي ضجة كبيرة بصورها، ونالت اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بإثارتها وأنوثتها، كما نالت صورها إعجاب الممثل السوري ​معتصم النهار​الذي علق برموز تعبيرية لقلوب، وتفاعل الجمهور مع تعليق معتصم النهار، منهم خبير التجميل ​بسام فتوح​ الذي يعنى عادة بجمال هيفاء وهبي.ومن جهة أخرى انتقد البعض إطلالات هيفاء وهبي الجريئة والمثيرة، وتعرضت لإنتقادات حادة، معتبرين انها تحاول إثارة الجدل وتصدر الترند بإطلالاتها.

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