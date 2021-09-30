شاهد .. لأول مره..آيتن عامر تستعين بـ محمد هنيدي لتوجيه إهانة قاسية إلى ريهام حجاج

الرياض - روايدا بن عباس - ايتن عامر

2021/09/30 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت مؤخراً لقطة شاشة، لستوري نشرتها الفنانة ريهام حجاج، بينت تبادل إعادة النشر هي وزوجها، رجل الاعمال محمد حلاوة، لنفس ستوري تهنئته لها بعيد ميلادها، مرات عديدة، حتى أن وصفها المتابعون بـ«المبالغ فيها».

إذ نشر لها زوجها تهنئة في قصة، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، فأعادت هي نشرها، فقرر زوجها أن يعيد نشرها مرة أخرى، مما جعلها تشاركها أيضًا مع المتابعين مرة أخرى، واستمر الحال هكذا، بحسب لقطة الشاشة التي تداولها الجمهور.

ويبدو أن هذه السخرية الواسعة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت «ريهام» حذفت تلك الستوري، وزوجها أيضًا فعل نفس الشيء.

وبعد تداول تلك اللقطة، نشرت الفنانة آيتن عامر، والتي على خلاف مع ريهام حجاج، «إيفيه» شهير للفنان محمد هنيدي، من فيلم «يوم ملوش لازمة»، عندما كرر «هنيدي»، ووالدته (هالة فاخر) في الأحداث، نفس الجملة بشكل متتالي، إذ كتبت «امى.. ابنى.. امى.. ابنى.. امى.. ابنى»، فربطها الجمهور أنها تسخر من موقف «ريهام» دون إشارة واضحة.

وربطت بعض التعليقات بين حالة العداء المشتركة التي تجمع ياسمين عبد العزيز وآيتن عامر ضد ريهام حجاج، وهو ما دفع بعضهم للقول إن سخرية ريهام آيتن عامر كانت بمثابة انتقام لياسمين عبد العزيز التي تتعرض باستمرار للسخرية من قبل حجاج.

وكانت الخلافات بين ريهام حجاج، وآيتن عامر، قد بدأت في رمضان الماضي، عندما تعاون الثنائي سويًا في مسلسل «وكل ما نفترق»، من بطولة «حجاج»، وبحسب حديث «عامر» كانت تدخل الأخيرة في سيناريو العمل وكل التفاصيل، الأمر الذي أثار سخط «آيتن».

وكتبت ريهام حجاج وقتها عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»: «عيشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، في إشارة منها أن آيتن عامر تطمع في أخذ مساحة دور كبيرة، وبعد هذا المنشور قررت «آيتن» عدم الحديث عن ذلك الأمر مرة أخرى، قائلة «يا جماعة محدش يعملى منشن تاني في أي حاجة تخص الشغلانة دى من فضلكوا.. مش عايزة أفتح الموضوع ده تاني».49415095 49415095