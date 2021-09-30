شاهد .. هذا مايحدث لجسمك؟! دراسة جديدة تفجر مفاجأة.. الفول السوداني يقضي على أمراض فتاكة

انت الان تتابع خبر هذا مايحدث لجسمك؟! دراسة جديدة تفجر مفاجأة.. الفول السوداني يقضي على أمراض فتاكة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لدراسة جديدة، كان الرجال والنساء الآسيويين الذين يعيشون في اليابان والذين تناولوا الفول السوداني (في المتوسط 4-5 فول سوداني في اليوم) أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الفول السوداني.

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نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Stroke" الصادرة عن جمعية السكتات الدماغية الأمريكية ، وهي قسم من جمعية القلب الأمريكية.هذا ما يجب أن تقوله الدراسة في حين ربطت الدراسات السابقة استهلاك الفول السوداني بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية بين الأمريكيين ، قام الباحثون في هذه الدراسة على وجه التحديد بفحص العلاقة بين استهلاك الفول السوداني والإصابة بأنواع مختلفة من السكتات الدماغية (الإقفارية والنزفية) وأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية. ) بين الرجال والنساء اليابانيين.

وأضاف إيكيهارا: "تشير نتائجنا إلى أن إضافة الفول السوداني إلى نظامك الغذائي له تأثير مفيد على الوقاية من السكتة الدماغية الإقفارية".

الفول السوداني غني بالمغذيات الصحية للقلب ، مثل "الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، والمعادن ، والفيتامينات ، والألياف الغذائية التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الحد من عوامل الخطر ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الدم" السيئة " الكوليسترول والالتهابات المزمنةفحص الباحثون تواتر عدد المرات التي أبلغ فيها الناس عن تناول الفول السوداني فيما يتعلق بحدوث السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

شمل التحليل الأشخاص الذين تم تجنيدهم على مرحلتين ، في عامي 1995 و 1998-1999 ، لما مجموعه أكثر من 74000 رجل وامرأة آسيويين ، تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عامًا ، من دراسة استباقية مقرها مركز الصحة العامة في اليابان.أكمل المشاركون مسحًا شاملاً لأسلوب الحياة ، والذي تضمن استبيانًا حول معدل استهلاك الفول السوداني.

تمت متابعتهم لمدة 15 عامًا تقريبًا - حتى 2009 أو 2012 ، اعتمادًا على وقت تسجيلهم في الأصل.

تم تحديد حالات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية من خلال الربط مع 78 مستشفى مشاركة في المناطق المشمولة في الدراسة.

أكل الفول السوداني كل يوم! قام الباحثون بتعديل الظروف الصحية الأخرى ، والتدخين ، والنظام الغذائي ، واستهلاك الكحول والنشاط البدني ، على النحو المفصل من قبل المشاركين في الاستبيانات.وفقًا للسجلات الطبية ، لاحظ الباحثون 3599 حالة سكتة دماغية (2223 حالة إقفارية و 1376 حالة نزفية) و 849 حالة إصابة بأمراض القلب الإقفارية خلال فترة المتابعة.

صُنفت مستويات استهلاك الفول السوداني في أربعة أرباع ، مع وجود صفر فول سوداني يوميًا كأقل استهلاك مقارنة بـ 4.3 فول سوداني غير مقشور يوميًا (متوسط) باعتباره الأعلى.

مقارنة بنظام غذائي خالٍ من الفول السوداني ، وجد الباحثون أن تناول حوالي 4-5 فول سوداني غير مقشور يوميًا مرتبط بما يلي:

- خطر أقل بنسبة 20 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية ؛ - خطر أقل بنسبة 16 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية الكلية.

- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13٪ (بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية).- لم يتم العثور على ارتباط مهم بين استهلاك الفول السوداني وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية أو أمراض القلب الإقفارية.

كانت الصلة بين استهلاك الفول السوداني وانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية ثابتة في كل من الرجال والنساء.

وقال إيكيهارا: "تم العثور على التأثير المفيد لاستهلاك الفول السوداني على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، على الرغم من قلة كمية الفول السوداني التي يتناولها المشاركون في الدراسة".لا تزال عادة تناول الفول السوداني وجوز الشجر غير شائعة في الدول الآسيوية. ومع ذلك ، فإن إضافة كمية صغيرة إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون نهجًا بسيطًا ولكنه فعال للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ".

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حوالي خمس حصص من المكسرات غير المملحة في الأسبوع ؛ حصة واحدة هي 1/2 أونصة (ملعقتان كبيرتان) من المكسرات.

إلى جانب الفول السوداني ، تقول الرابطة أيضًا أن خيارات المكسرات الصحية الأخرى تشمل الكاجو غير المملح والجوز والبقان والمكاديميا والبندق.

لوحظت عدة قيود في الدراسة ، بما في ذلك صحة وموثوقية قياسات استهلاك الفول السوداني في جمع البيانات وتحليلها.قد يؤدي التحيز الناجم عن هذه القياسات إلى أخطاء في الارتباط. ومع ذلك ، تم إجراء تحليل تصحيح خطأ القياس ، وأثبتت الارتباطات أنها دقيقة.

المؤلفون المشاركون هم Hiroyasu Iso، MD، PhD؛ يوشيهيرو كوكوبو ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، FAHA ؛ كازوماسا ياماغيشي ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ؛ Isao Saito، MD، PhD؛ هيروشي ياتسويا ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ؛ تاكاشي كيمورا ، دكتوراه ؛ نوري ساوادا ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ؛ موتوكي إيواساكي ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ؛ وشويشيرو تسوجاني ، دكتوراه في الطب ، دكتوراهتم تمويل الدراسة من قبل صندوق أبحاث وتطوير المركز الوطني للسرطان ومنحة مساعدة لأبحاث السرطان من وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان.فشل مع عروسه في "ليلة الدخلة" فأبكى أهل قريته جميعاً!40976693