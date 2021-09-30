شاهد .. تعرف على هذا البيان مفاجئ حول "رئة" ريهام سعيد.. ماذا حدث لها؟

انت الان تتابع خبر تعرف على هذا البيان مفاجئ حول "رئة" ريهام سعيد.. ماذا حدث لها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن تأثر رئتها بعد إصابتها بفيروس كورونا وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد حول تطورات حالتها الصحية.



ولا زالت ريهام سعيد لم تتعافى من الفيروس ، حيث تتواجد في المستشفى حتى الآن وتعاني من تأثير الفيروس على الرئة وحالتها تتحسن ببطء، ويسعى الفريق المعالج لها لضبط نسبة الأكسجين التي تقل في بعض الأحيان .64801007

وتخشى ريهام سعيد أن تتأثر الرئة بنسبة كبيرة من مضاعفات فيروس كورونا ، وهو ما تسعى إلى لحاقه خلال فترة العلاج الحالية .

ريهام سعيد تعلن إصابتها بفيروس كورونا:

ووجهت الإعلامية ريهام سعيد ، الشكر لـ متابعيها وأصدقائها ، واعتذرت لعدم ردها على المكالمات، وطلبت الدعاء لها.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها عبر موقع إنستجرام، وعلقت قائلة “أنا آسفة لعدم الرد على المكالمات.. شكرا على سؤالكم. أرجو الدعاء”.

وسبق أن أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها في المستشفى، وعلقت: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة تأثرت واتحجزت في المستشفى من شويه، إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير”.



وأكملت ريهام سعيد: “أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة، شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير إلي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب احسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد الي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه”.

وأضافت ريهام: “استحملت وصبرت علةىافترا وظلم كتير، يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من اولادي، اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقيه يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي أنا راضية باي شيء، نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الاذيه دي وحشه اوي وهاتقعد لك في اعز ما عندك، ارجو الدعاء بالخير ليه اي كان هو ايه”.64801007