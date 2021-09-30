شاهد .. بدون أدوية..لاتهمل هذه الوصفه منقوع الباميا يحفز إفراز الإنسولين ويخفض السكر في الدم فورا

انت الان تتابع خبر بدون أدوية..لاتهمل هذه الوصفه منقوع الباميا يحفز إفراز الإنسولين ويخفض السكر في الدم فورا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يعرف مرض السكري بأنه ارتفاع في سكر الدم الناجم عن نقص هرمون الأنسولين أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين، حيث يعجز جسم المريض بالسكري من تحويل سكر الجلوكوز glucose إلى طاقة مما يؤدي إلى توفر كميات كبيرة وزائدة منه في الدم بينما تبقى الخلايا متعطشة للطاقة.



ولا تتوقف خطورة السكري عند هذا الحد، بل إن المرض مع مرور السنين وزيادة فرط السكر في الدم أو عدم تعاطي العلاج بالشكل الصحيح يؤدي إلى تعريض المريض لمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات القلبية وأمراض الكلى والعمى واعتلال الأعصاب والتهابات اللثة، وقد يصل الأمر إلى بتر الأعضاء من الجسم إن لم يتم التعامل بالشكل الصحيح مع هذا المرض المزمن.87545429

ومع ملاحظة الانتشار الكبير لهذا الداء في جميع أنحاء العالم وتطاوله بشدة في العالم العربي والخليجي تحديدًا نرى أن الأطباء والعلماء والمختصيين في جميع المجالات يسعون لإيجاد حلول للحد أو علاج هذا المرض. فحديثًا وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية والموافقة على هذا الاكتشاف تبين أن منقوع الباميا علاج هام جدا لمرضي السكري.

فبدأت التوصيات تنتشر بضرورة تناول مرضى السكري شراب منقوع الباميا، وذلك لفوائده المذهلة في علاج داء السكري وتنظيم معدل الأنسولين في الدم، والتخلص نهائيا من أعراض المرض المزمن ومشكلاته الصحية المتعددة. أن شرب مياه الباميا الخضراء قادر على علاج مرض السكر في غضون شهرين على الأكثر.

ويمكن تجربته تحت إشراف طبيب متخصص في مجال علوم التغذية أو طبيب الباطنة والسكر، وذلك لتلافي أي أعراض سلبية أو مفاجآت صحية، وللتأكد أيضا بصورة واقعية من فعالية النتائج المذهلة لمنقوع الباميا الخضراء. سر فعالية نجاح الباميا في شفاء مرض السكر يرجع إلى المادة الرغوية والزلال الناتج عن نقعها في الماء، الذي أثبتت الأبحاث قدرته على علاج المرض في وقت قريب.87545429