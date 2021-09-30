شاهد .. في ليلة الدخلة.. عريس متهور يتسبب في نقل عروسه للعناية المركزة.. ما فعله صدم الأطباء!

انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. عريس متهور يتسبب في نقل عروسه للعناية المركزة.. ما فعله صدم الأطباء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ليلة الدخلة تنتظرها كل البنات الا ان ليلة الدخلة انقلب الي ليلة تعيسة بعد ان قضتها العروسة المسكينة في العناية المركزة بسبب زوجها الذي قام بشئ لا يمكن ان يكون ناتج عن تفكير.

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بدأت الحادثة حينما ملأت ام العريس رأس ابنها العريس بأفكار غير سليمة , واستغلت حبه لها و امرته بان يضرب زوجته في ليلة الدخلة حتي يكسر شكيمتها و لا تستطيع ان تعصي له امرا بعد ذلك فبعد ان اختلي العريس بزوجته قام بضربها و صفعها 5 مرات علي وجهها الا ان العروسة لم تقبل الامر في صمت فبادرته هي الاخري بالضرب حتي تطور الامر بينهما و تطورت الامور بسرعة فذهب الزوج الي المطبخ و احضر عصا و انهال بالضرب علي زوجته حتي دخلت المسكينة في غيبوبة.بعد ذلك اتصل الزوج باهل العروسة و ذهب والدها و اسرتها ليجدوا ابنتهم مصابة بغيبوبة و تم نقلها الي المشفي و اتضح انها تعاني من كسر في الجمجمة و كسر في الحوض و بعد استدعاء الشرطة قامت بالتحقيق مع الزوج الابن ليكشف لهم غموض ما حدث و قضت الزوجة ليلتها في غرفة العناية المركزة و الزوج في الحبس.و ما علينا الان هو ان نوضح لكم ان هذة الحادثة حدثت بالفعل و علينا اخذ العبرة منها و علي كل ام صاحبة تفكير مريض كهذا ترك ابنائها يعشيون حياتهم في سلام و علي كل زوج و زوجة ان لا يسمحوا لاحد ان يتدخل في حياتهم.15933513