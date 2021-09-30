شاهد .. عروس تتسبب بحرج بالغ لعريسها وتثير الجدل.. لن تصدق ما فعلته هذه "المجنونة"

انت الان تتابع خبر عروس تتسبب بحرج بالغ لعريسها وتثير الجدل.. لن تصدق ما فعلته هذه "المجنونة" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت عروس بنشر إعلان مثير للجدل تطلب فيه توظيف شخص موثوق ويتمتع بقدرة على التعامل مع الأشخاص العنيدين، والذين يصعب إرضائهم، ليقوم بمراقبة حماتها المستقبلية ومنعها في التسبب في المتاعب أو المشكلات في يوم حفل الزفاف.

وطبقا للإعلان فلقد عرضت العروس أجر 1000 دولار أمريكي على الشخص الذي سيتولى مهمة مراقبة حماتها في يوم حفل الزفاف.العروس نشرت الإعلان على موقع Craigslist وتضمن الإعلان ما يلي: "وظيفتك ستكون باختصار مراقبتها وتشتيت انتباهها ومنعها من التسبب في المتاعب لمدة يومين، في مقابل ألف دولار أمريكي (1,300 دولار أسترالي)".86517000

وأضافت: "ويشترط أن يكون الشخص لبق، يجيد التعامل بكياسة وذكاء في أوقات الأزمات، يجيد رقص الحفلات، يجيد الثناء والإطراء وإرضاء غرور الآخرين، وسيكون عليه أيضا أن يتظاهر بأنه أحد ضيوف حفل الزفاف ويكون بجوار حماتي طوال الوقت، ويجب أن يمتلك بدلة ليرتديها في حفل الزفاف".

العروس ذكرت أيضا في إعلانها بأنها ستقوم بالتحقق من بيانات المرشحين للوظيفة للاختيار من بينهم، ومن يحصل على الوظيفة سيحصل على الأجر المتفق عليه بالإضافة إلى غرفة فندقية ونفقات الطعام خلال فتر العمل وكذلك نفقات السفر إلى موقع حفل الزفاف.

رأي القراء في إعلان العروس

الإعلان نشر في وقت لاحق على موقع Reddit وانقسمت آراء المعلقين على الإعلان ما بين منتقد للعروس بسبب نشرها لإعلان يمكنه أن يتسبب بحرج بالغ لعريسها المستقبلي وليس لوالدته فحسب، وما بين من أبدى تشككه من نجاح فكرة الإعلان ومن قدرة العروس على إيجاد شخص يصلح للقيام بمهمة مراقبة الحماة دون أن يتسبب ذلك في مشكلات أكبر للعروسين.86517000