شاهد .. معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبييض المناطق الحساسة بياض ملفت مهما كان سواد سنين سيزول في دقائق.. اليكم الطريقة

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الرياض - روايدا بن عباس - الفازلين والقرنفل يساعد في تفتيح الوجه والتخلص من الأماكن الداكنة الموجودة في الوجه والجسم، حيث أنه يحتوي على الخصائص المفتحة للبشرة للتخلص من عيوب البشرة التي تتواجد فيها، وخاصة في حالة خلطه مع الفازلين خيث أنه يحتوي على الخصائص المفتحة للبشرة والقضاء على الاسمرار الموجود فيها، وهذا من خلال وضعه على البشرة بطريقة معينة للحصول على نتيجة مرضية وبشرة جذابة وخالية من الأماكن السمواء تماما، وهذا من خلال مجموعة من الخلطات الطبيعية التي يتم تنفيذها قي المنزل بسهولة للحصول على نتيجة موضية.

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كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح

يتم عمل كريم الفازلين والقرنفل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي يتم اتباعها من أجل تنظيف البشرة من العيوب الموجودة فيها، فيتم تحضير كمية من افازلين مع القرتفل المطحون مع ملعقة من الفازلين ومن ثم يتم وضعهم في وعاء وتخلط المكونات جيدا وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه والمكان الداكن ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل وبعدها تمسح بقطعة من القطن ويتم إزالة الخليط الموجود على الوجه ومن صم يتم غسل البشرة بالماء القاتر

أهمية خلطة الفازلين والقرنفل للبشرة

هذه الخلطة فعالة في التخلص من حميع مشاكل البشرة والعيوب الموجودة فيها والتي تتمثل في أنها تقضي على الصدفية التي تظهر فس الوجه وهذا لأن الكركم يقضي على مشكلة تثبيط نشاط البروتين الذي يلعب دور فعال في إنتاج الخلايا الموجودة في البشرة والجلد المؤدي للإصابة بمرض الصدفية، كما أن الكركم معالج قوي لحب الشباب والندوب التي تظهر فيها وقد يعمل على إنتاج الغدة العرقية للزهم، ويساعد أيضا في التخلص من حب الشباب ويعمل على تقليل هذه المشكلة بشكل تدريجي.22798801