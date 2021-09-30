شاهد .. رهف قنون سكرانه تقبل حبيبها الجديد بطريقة حميمة بدون ملابس والصدمة من هو حبيبها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر رهف قنون سكرانه تقبل حبيبها الجديد بطريقة حميمة بدون ملابس والصدمة من هو حبيبها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - والمفجأة كانت بنشر رهف القنون هذا الفيديو، والذي ظهرت فيه وهي تقبل صديقتها او حبيبتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة.

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هذا وكانت ظهرت الناشطة السعودية الشهيرة رهف القنون للمرة الأولى، وهي بالشعر القصير، حيث خطفت الأنظار باللوك الجديد الذي اعتمدته للمرة الأولى على الإطلاق.

في التّفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة للناشطة السعودية رهف القنون، فاجأت فيها الجمهور بعد تخليها عن شعرها الطويل وظهورها بشعر قصير وكارلي. وعبر المتابعون عن إستغرابهم إطلالتها.

من جهةٍ أخرى، بعد أن اكتشف زوجها أن ابنتهما ليست منه، علّقت رهف القنون على ما حصل بطريقةٍ غير مباشرة.

في التّفاصيل، على الرغم من التزامها الصمت حول كل ما يحصل معها الا ان رهف قررت ان ترد بطريقة غير مباشرة بعد فضيحة ابنتها واكتشاف زوجها ان ابتهما ليست منها.

فبعد إجرائه فحص الحمض النووي لإبنته من رهف، ريتا ، كشف زوجها او حبيبها عدم تطابق الـDNA، ما يعني أنها ليست إبنته.

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