شاهد .. مفاجأة..لن تصدق خالة غادة عادل فنانة شهيرة يعرفها الجميع وزوجها أخو العندليب!

انت الان تتابع خبر مفاجأة..لن تصدق خالة غادة عادل فنانة شهيرة يعرفها الجميع وزوجها أخو العندليب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يمتلئ عالم الفن بالكثير من صلات القرابة التي تجمع فنان بفنانة أو فنانة بفنانة أو فنان بفنان، وهذه العلاقات قد تكون معروفة للجميع، ومشهورة في الوسط الفني، والبعض الأخر يكون غير معروف وعندما نعلمه يكون مفاجئ لنا.



وهذه العلاقات لم يتم إخفاءها عن قصد، بدليل أننا عرفناها، وصرح بها الفنانين والفنانات خلال حلولهم كضيوف في البرامج، وحديثهم عن صلات القرابة بينهم وبين النجوم الأخرى.77368590

وفجرت أحد أبرز نجوم الفن، مفاجأة بشأن علاقتها بالفنانة غادة عادل، حيث قالت هذه الفنانة الشهيرة، وهي إحدى فنانات زمن الفن الجميل، أن الفنانة غادة عادل هي ابنة أختها الكبرى، أي أنها خالتها.

إنها الفنانة شمس البارودي، أبرز جميلات زمن الن الجميل، وزوجة الفنان الكبير حسن يوسف، شقيق عبد الحليم حافظ في أشهر أفلامهم، فيلم الخطايا.



وصرحت الفنانة شمس البارودي من قبل، عن علاقتها بغادة عادل، قائلة إنها ابنة أختها الكبرى، وهي أختها من والدتها، وكانتا قريبتان جداً من بعضهم البعض.



وأضافت أنها هي أول من علمتها قراءة القرآن، لكنها توفيت في سن صغيرة، وتركت غادة وشقيقها خالد وكان عمر غادة حين إذاً 3 سنوات فتربت مع جدتها.



وشمس البارودي من مواليد الجيزة في 4 أكتوبر 1945، وتبلغ من العمر 75 سنة، وتزوجت من حسن يوسف منذ عام 1972 وحتى الآن، ولمدة 49 سنة، وأسفرت الزيجة عن إنجاب 4 أبناء وهم: عمر، ناريمان، عبدالله و محمود حسن يوسف. اسمها بالكامل: شمس الملوك جميل البارودي.77368590