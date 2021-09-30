شاهد .. "لما كانوا يسألوني بالمدرسة أمك تشتغل إيه".. غادة عبد الرازق تحرق قلب والدتها وشيرين مصدومة

انت الان تتابع خبر "لما كانوا يسألوني بالمدرسة أمك تشتغل إيه".. غادة عبد الرازق تحرق قلب والدتها وشيرين مصدومة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أصبح ظهور الفنانة غادة عبد الرازق على السوشيال ميديا قليلاً للغاية، مع ملاحظة انحسارها تدريجياً من الظهور في المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام السينمائية.



ويبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق منشغلة بحياتها الزوجية والأعمال المنزلية في فترة الإجازة من تصوير الأعمال الدرامية، ونشرت مؤخراً صورة لها بعد القيام من الأعمال المنزلية.99639177

"ماما بتشتغل رقاصة"

وفي حوار تلفزيوني سابق فجرت الفنانة غادة مفاجأة خلال في برنامج «شيري ستوديو» الذي كان يذاع على قناة «DMC» وذلك بكشفها سرا صادما لأول مرة عن طفولتها.



وحينها قالت الفنانة غادة: «أنا لما كان حد بيسألني في المدرسة ماما بتشتغل إيه، كنت بقولهم ماما سهير زكي ماما بتشتغل رقاصة، مش عارفة كنت بقول كده ليه».

وتابعت غادة حديثها،: «العملية اتفقست، بابا جه المدرسة وقالوله، وأنا مجنونة رقص من صغري بحب الرقص جدا».99639177