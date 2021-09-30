شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتباط ليلى زاهر بنجل مصطفى قمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الفنان تيام مصطفى قمر حقيقة ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر، نافيا ما يتردد من شائعات بهذا الأمر.

وقال تيام مصطفى قمر:” إن ليلى أحمد زاهر من أقرب الأشخاص إليه داخل الوسط الفني، ووصفها بأنها شقيقته الصغرى، وتجمعهما علاقة صداقة قوية “.

وأضاف: “بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة، والشخصية أكثر حاجة تلفت نظري للبنت ويهم تكون شخصيتها قوية وواثقة من نفسها ولذيذة”.

يذكر أن ليلى زاهر الابنة الثانية في عنقود بنات أحمد زاهر، وهي ممثلة موهوبة ولها كاريزما منذ ظهورها الذي يعتبره الجمهور الظهور الأول في فيلم عمر وسلمي 2 مع شقيقتها ملك، وكانت آنذاك في الخامسة من عمرها، فليلى أحمد زاهر من مواليد أغسطس 2003، وهي حالياً تبلغ الـ 18 من العمر.

وشاركت ليلى أيضاً في فيلم كابتن هيما عام 2008 مع تامر حسني، غير أن الأنظار لم تتحول إليها إلا من خلال عمر وسلمى 2.