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شاهد .. لن تصدق..ريم الشريف في المطبخ بالشورت وتشوق متابعيها لأخبار جيدة-

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية ​ريم الشريف​ متابعيها بصورتين في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيهما بالمطبخ وقد رفعت شعرها وارتدت توب بيضاء وشورت من الجينز وعلقت عليهما :"شيء كبير يطبخ ..هل أنتم متحمسون؟ لا أقوى على الانتظار لمشاركتكم الأخبار الجيدة ، تابعوني لمعرفة المزيد.


وكانت آخر أعمال ريم الشريف كليب أغنية "طمني عنك حب" التي طرحتها باللهجة العراقية وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان نور الزين وتوزيع موسيقي عمر صباغ.29750494


وأطلت ريم في الكليب من إخراج ​فادي حداد​، بين الرقص التعبيري واللوحات الفنية الاستعراضية التي شارك في تنفيذها فريق مياس الشهير.


ويقول مطلع الأغنية: "طمنِّي عنَّك حُب وينَك بِديت اتعب مخنوگ مِتعَذِّب مِحتاجك وظل بالي كُلِّش تَعَب حالي معقولة بالتالي ما شوفَك اْقبالي لا قَصَّرت يالغالي قلبي قلبي بعده يِحِبَّك عُمري عُمري ضايع بعدَك روحي روحي تريدْ تشِمَّك ما مِتعلِّم أبعِد عنَّك"29750494

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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