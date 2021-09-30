شاهد .. لأول مره..إبن الفنان مصطفى قمر يكشف حقيقة ارتباطه بـ ليلى أحمد زاهر!

انت الان تتابع خبر لأول مره..إبن الفنان مصطفى قمر يكشف حقيقة ارتباطه بـ ليلى أحمد زاهر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نفى الفنان الشاب تيام ابن المطرب مصطفى قمر الشائعات الرائجة حول ارتباطه عاطفيا بالفنانة الشابة ليلى ابنة النجم أحمد زاهر، مؤكدا أن ظهورهما المتكرر في عدة مناسبات، سببه أن صداقة وطيدة تجمعهما منذ الطفولة، ولكنه يعتبرها وشقيقتها ملك شقيقات له.



أشار تيام خلال لقائه ببرنامج "اسألني"، المذاع عبر قناة cbc، إن ليلى أحمد زاهر من أقرب الأشخاص إليه داخل الوسط الفني، ووصفها بأنها شقيقته الصغرى، وتجمعهم علاقة صداقة قوية.95769700

تابع: بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة.95769700