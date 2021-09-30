شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تكشف لأول مرة قصة حبها و زواجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة هاجر أحمد في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة CBC، و كشفت عن تفاصيل قصة حبها و زواجها.

و قالت: “الموضوع مكانش ليه تمهيد عندي وفعلا جه بسرعة، ومكانش في فترة خطوبة طويلة علشان أعلن عنها، فكنت حابة أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، العلاقة كلها مكانتش طويلة، تقريبا شهرين، احنا اتعرفنا عن طريق الأهل وتقدم لي بعدها بيوم وقالي عايز اتجوزك، ومن طبيعة شخصيتي التفكير كتير ولكن النصيب حكم ووافقت في يوم واحد”.

و أضافت:” أوقات النصيب بيجبرك على حاجة في راحة نفسية تامة. هو قال في يوم عايز أتجوزك في أول يوم شافني فيه، تاني يوم أنا قلت حصلي صلاة استخارة حقول أوكي، فقلت أوكي.”

بينما أوضحت عن سبب انتقالها من طنطا للقاهرة، وأكدت أن وفاة والدها كانت سبب انتقالها .

وقال هاجر”إحنا أصلا من طنطا وإحنا 9 إخوات وبابا الله يرحمه ومامتي، إخواتي كلهم أكبر مني بكتير، فمعظم إخواتي الكبار كان شغلهم في القاهرة، بابا كان مرتبط قوي بالبلد والعيشة وسط أصحابه والناس. بعد ما توفى بقينا حابين إن إحنا كلنا نبقى مع بعض، صحابي لسه على علاقة طيبة بيهم جدا، وبنتواصل كتير.”