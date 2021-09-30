شاهد .. اتفرج .. ياسمين صبري تثير جنون زوجها السابق بفستان شفاف وكأنها بدون ملابس و كما خلقها الله

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تثير جنون زوجها السابق بفستان شفاف وكأنها بدون ملابس و كما خلقها الله والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغراموظهرت ياسمين صبري في الصورة على حافة يخت زوجها أبو هشيمة وسط البحر وترتدي فستان طويل أبيض شفاف وقت الغروب وتنظر إلى البحر.

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.70399269

وظهرت ياسمين صبري في الصورة على حافة يخت زوجها أبو هشيمة وسط البحر وترتدي فستان طويل أبيض شفاف وقت الغروب وتنظر إلى البحر.ونالت الصور إعجاب محبيها الذي عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بجمالها .

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