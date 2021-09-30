شاهد .. 5 فنانات لم يخجلن من العلاقات غير الشرعية بدون زواج.. إحداهن: كنت مع رجل لمدة سنتين

انت الان تتابع خبر 5 فنانات لم يخجلن من العلاقات غير الشرعية بدون زواج.. إحداهن: كنت مع رجل لمدة سنتين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بالرغم من نشأتهن العربية، إلا أن بعض الفنانات خرجت عن قالب المألوف فلم يجدن خجل من الكشف عن ميولهن ورغبتهن في إقامة علاقات غير شرعية قبل الزواج متحدين التقاليد والأعرف.

26731430

وخرجت أحدهن لتفاجئ الجميع بأنها عاشرت زوجها عامين قبل الزواج مبررةً ذلك بأن العلاقة قبل الزواج تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض، وأخرى انشغالها بالفن جعلها تفكر في أن تنجب أطفالًا بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن، وجمعيها تصريحات عرّضت هؤلاء النجمات للهجوم.منى هلا

لم تكتفي الفنانة منى هلا، بكم الانتقادات التي نالتها بعد الصور التي نشرتها مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى خرجت للإعلام مبررة أفعالها بأن الأساس الشرعي في أي علاقة بين رجل وامرأة هو الإشهار

واعتبرت منى أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تمامًا، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام”.وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة “دويتشه فيله” الألمانية: “العلاقة لا يدخل بها أي نوع من أنواع المصلحة أو لأنه يدفع لي أموال بهدف معين، هناك الكثيرون يتزوجون من أجل المصلحة فقط”.

انتصار

قنبلة فجرتها الفنانة انتصار بعد تصريحاتها في برنامج “نفسنة”، والتي كشفت فيه أنها تشاهد الأفلام الخلاعية، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم هذه الثقافة، مشيرةً إلى إنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها.

وقالت: “في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة في الزواج، وإن أفلام والكتب أفادتهم كثيرًا في فهم التعامل مع واحدة ميعرفهاش، بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفيها وإزاي يجيب أولاد، جابوا كتب قرأوها وطبقوا على صورة شفوها ثم بدأوا صح”.مايا دياب

لم تمر إطلالة مايا دياب في مقابلتها التليفزيونية أجرتها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “هو وهي والجريئة” مرور الكرام، فأدلت بتصريحات مثيرة للجدل عن معاشرتها زوجها عامين قبل أن يتزوجا.

وأشارت خلال لقائها بأن الخيانة أصبحت شيئًا متداولاً، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضًا، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائمًا ردًا على أزواجهن”.

إليسا

بعد تصريحها بأنها لا تمانع فى الإنجاب بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن، تشكلت صدمة قوية لدى جمهور الفنانة إليسا الذين تفاجئوا بتصريحها الجريء المخالف للقوانين والأعراف التي يفرضها المجتمع اللبناني.

وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن تصريحها وعادت لتؤكد خلال تصريحات تليفزيونية على قناة “إم بي سي”، وتمنت إليسا أيضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك.

إيناس الدغيدي

بالرغم من اعتياد الجمهور على تصريحاتها الجريئة، إلا أن إعلانها بأن الجنس حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج؛ عرضها للكثير من الهجوم والنقد، فأكدت على ذلك المخرجة السينمائية خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية بأن هناك أشخاص ترى ممارسة العلاقة قبل الزواج حرام، ولا تستطيع أن تستوعب أنها حلال

مضيفة “في ناس تستحرم العلاقة قبل الزواج ومش قادرة تستوعب أنها حلال، ومقدرش أفرض عليهم وأقولهم روحوا مارسوا الجنس، لأن العلاقة قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض”.26731430