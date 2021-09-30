شاهد .. ضبطته في غرفة سهير رمزي.. الكاميرات تلتقط صوراً للفنانة إلهام شاهين مع طليقها بعد انفصال 20 سنة... اتفرج

انت الان تتابع خبر ضبطته في غرفة سهير رمزي.. الكاميرات تلتقط صوراً للفنانة إلهام شاهين مع طليقها بعد انفصال 20 سنة... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة إلهام شاهين، المشهد الفني، بوجودها في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وخروجها بأكثر من تصريح مثل أن «الفن بحاجة إلى الجنون»، وهو ما وصفت به الفنان خالد الصاوي خلال إحدى فعاليات المهرجان.

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وفجرت الفنانة إلهام شاهين، مفاجأة، بأنها زارت طبيبا نفسيا في فرنسا بدلًا من مصر بسبب خوفها من نظرة المجتمع قائلة: «رحت لدكتور نفسي في فرنسا علشان اتكسفت أروح في مصر علشان ميفضحونيش».كما تصدرت الفنانة إلهام شاهين، المشهد ومحرك البحث جوجل، خلال حضورها ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الدورة الـ37، بصحبة زوجها السابق المنتج عادل حسنى للمشاركة بالندوة، بعد انفصال دام لأكثر من 20 عاما، بعد زواج دام لمدة 5 سنوات.

وفقا لتصريحات للفنانة إلهام شاهين، عن سبب الانفصال، قالت: «المشاكل بيننا بدأت عندما علمت أنه يكذب وقام بترك وظيفته لكي يعمل كمنتج فني، وفي نفس الوقت كان يريد مني أن أترك التمثيل».

تزوجت الفنانة إلهام شاهين، من المنتج عادل حسني، عام 1990، حيث كان يكبرها بـ25 عاما، وتزوج منها قبل أن يضع بصمته في عالم الإنتاج السينمائي، وكان يعمل من قبل في المجال السياحي، وانفصلا نتيجة خلاف بينهما حسبما صرحت به إلهام شاهين.تناولت الفنانة إلهام شاهين -خلال الفترات الماضية- تفاصيل انفصالها، من المنتج عادل حسني، عبر برنامج «السيرة»، بقناة «الحياة»، مشددة أنها لم تقبل بالخيانة والكذب، وأن أكثر تكره في حياتها هو الكذب، وهو ما فعله المنتج عادل حسني، والإنتاج لغيرها رغم أنه كان لا يعمل في المجال الفني والسينمائي وأنتج فيلما للفنانة سهير رمزي، دون علمها ورأته دخل الغرفة الخاصة بالفنانة سهير رمزي، أثناء تصوير مشاهد الفيلم الذي يقوم بإنتاجه، ومن هنا تم الانفصال.

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