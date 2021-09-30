شاهد .. السعودية هند القحطاني.. تصدم زوجها السابق وستعتزل في هذه الحالة!

انت الان تتابع خبر السعودية هند القحطاني.. تصدم زوجها السابق وستعتزل في هذه الحالة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمت السعودية ​هند القحطاني​ متابعيها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات .

وظهرت هند القحطاني في فيديو معلنه عن موعد اقتراب موعد إبتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي .

قالت: “احتمال إني بعد فترة أنعم بهدوء أنا وأطفالي.. وأترك عالم السوشيال ميديا لأنه عالم مؤذي.. يعني فيه كثير ناس يسبوني ويجرحوني” .

وأضافت حول إمكانية عودتها إلى طليقها: : “باختصار أكره العودة له.. لا يوجد حب ومن المحال أن أعيش مع شخص لا أحبه”.هند القحطاني

هي شابة سعودية من مواليد 1982م في المملكة العربية السعودية. تبلغ من العمر 38 عاماً. حيث تفوقت هند في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.

كما وتعتبر هند القحطاني من أجمل نساء السعودية وهي شخصية استثنائية في الأدب والأخلاق ومحبوبة وصاحبة قلب طيب ولطيف. وتعد هند القحطاني شخصية قوية في المجتمع السعودي ولها اسهامات كبيرة وجميلة في إسعاد الجمهور السعودي. كما انها متألقة ومبدعة ومنفتحه في الثقافة الحديثة التي تساير فكرة العصر الحديث.الصفحة الرئيسيةمنوعات

صدمت السعودية ​هند القحطاني​ متابعيها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات .

وظهرت هند القحطاني في فيديو معلنه عن موعد اقتراب موعد إبتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي .

قالت: “احتمال إني بعد فترة أنعم بهدوء أنا وأطفالي.. وأترك عالم السوشيال ميديا لأنه عالم مؤذي.. يعني فيه كثير ناس يسبوني ويجرحوني” .

وأضافت حول إمكانية عودتها إلى طليقها: : “باختصار أكره العودة له.. لا يوجد حب ومن المحال أن أعيش مع شخص لا أحبه”.

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هند القحطاني

هي شابة سعودية من مواليد 1982م في المملكة العربية السعودية. تبلغ من العمر 38 عاماً. حيث تفوقت هند في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.

كما وتعتبر هند القحطاني من أجمل نساء السعودية وهي شخصية استثنائية في الأدب والأخلاق ومحبوبة وصاحبة قلب طيب ولطيف. وتعد هند القحطاني شخصية قوية في المجتمع السعودي ولها اسهامات كبيرة وجميلة في إسعاد الجمهور السعودي. كما انها متألقة ومبدعة ومنفتحه في الثقافة الحديثة التي تساير فكرة العصر الحديث.





تزوجت هند بعد 18 عاما من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها. وتبلغ من العمر الان 38 عاما حيث انه وبعد قصتها المعروفة التي شغلت المتابعين بعد هروبها إلى الولايات المتحدة الامريكية بعد طلاقها من زوجها التي لم يتبين اسمه حتى هذا الوقت أصبحت هند معروفة عند الجميع. حيث ان هند أصبحت كلما تخرج في لقاء أو فيديو تصبح حديث الناس وتنشط في كل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يظهر امتلاكه الشعبية في الوطن العربي. كما أن حديثها عن زوجها التي قالت عنه بأنه يقوم بضربها وتعذيبها لا تحب .وقد تطلقت منه وهربت خوفا منه ومن تصرفات ولكن القضية لم تغلق عن المتابعين الذي وقفوا مع زوجها وهناك من ظل واقفا مع هند القحطاني. التي لم تعلن عن اسم زوجها حتى هذا الوقت كما أنه منذ فترة قد خرجت في فيديو وقد أوضحت فيه اسباب طلاقها من زوجها لكن لم تنطق اسمه .43543109