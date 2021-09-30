اتفرج – نادين نجيم تنشر صورة بجانب والدتها التونسية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تنشر صورة بجانب والدتها التونسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية نادين صورة لها بجانب والدتها التونسية للمرة الأولى عبر صورة لهما على حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام خلال حفل ابنها حيوفاني أسمر الذي أقيم قبل أسبوعين.

كما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادين نجيم ووالدتها على نطاق واسع، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها والدتها بعد أن تحدثت نادين نجيم عنها من قبل في برنامج “بصراحة” مع الفنانة سولاف فواخرجي.

وفي وقت سابق أعلنت نادين أن والدتها تونسية مسلمة وتزوجت من والدها رغم كونه مسيحياً، لأنها شخصية متفتحة، ولولا ذلك لما استطاعت أن تتعايش معه رغم اختلاف الأديان.

وأوضحت نادين نجيم أن والدتها احترمت أن الأبناء يدينون بديانة الأب، وكانت تأخذها إلى الكنيسة بنفسها وعلمتها الأمانة والسلام ووضعتها في مدرسة راهبات.