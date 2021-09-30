شاهد .. لن تصدق..فنان شهير يعترف بالندم بعد أن أحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم في يوم وفاة دلال عبد العزيز

انت الان تتابع خبر لن تصدق..فنان شهير يعترف بالندم بعد أن أحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم في يوم وفاة دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في حواره مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، كشف الفنان أحمد آدم عن سر غيابه عن جنازتي الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، حيث أكد أن الغياب كان لظروف خارجة عن إرادته، لكنه يشعر بتأنيب الضمير.



وقال آدم: "أنا زعلان جدا إن أنا معرفتش أحضر جنازة سمير غانم ودلال عبد العزيز الله يرحمهم. الموضوع أثر فيا وتعبني، ولغاية دلوقت أنا مش مصدق إنهم إتوفوا، لإني حاسس إن أنا معزتش، ومعرفتش أعمل إيه ساعتها."48570816

وأضاف: "حسيت كإني مقصر، بس مكانش تقصير مني، كانت ظروف خارجة عن إرادتي، بس كان لازم أهزمها وأروح، فالموضوع ده مأنب ضميري قوي."



وعن دوره في فيلم "200 جنيه"، قال إنه جسد شخصية رجل بخيل وهو دور مختلف عما يقدمه، قائلًا: "دورى مثالي إلى حد ما مع عدم جود نوع من أنواع الشر".

وأكد أن أدوار الشر تخرج إمكانات الممثل الحقيقية، قائلًا: "كل الممثلين يحبون أداء أدوار الشر، نظرًا إلى أن بها تنوعا ومشاعر مختلطة، بالإضافة إلى وجود مساحة للتمثيل وإظهار الموهبة.



وأشار إلى أن نوعية فيلم "200 جنيه" تنتمي إلى المثالية، وفكرة عمل إفيه شرير في مثل تلك النوعية من الأفلام تكون محدودة، أما في حالة أن تكون الشخصية شريرة وتقدر تضحك الجمهور من خلال الغوص في الشخصية نفسها، قائلًا: "يعني ما حاولش ألوي ذراع الشخصية عشان أضحك الناس".

وتابع أن مواقف شخصية الرجل البخيل في فيلم "200 جنيه" نفسها تضحك.48570816