شاهد .. لأول مره..زوجة أحمد سعد توجه إهانة قاسية لطليقتيه سمية الخشاب وريم البارودي.. صفعة غير متوقعة

انت الان تتابع خبر لأول مره..زوجة أحمد سعد توجه إهانة قاسية لطليقتيه سمية الخشاب وريم البارودي.. صفعة غير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان أحمد سعد عن السبب، بعدما اعترفت زوجته علياء بسيوني، بوجود بعض الخلافات البسيطة بينهما في بداية الزواج، قائلاً: "كل المشاكل بتيجي من عندها، انا جوجل، أنا اسم على الفاضي"، لترد بسمة وهبة ممازحة: "صلوا على النبي إحنا جايين نهدي النفوس".



وعلقت علياء بسيوني، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، على الانتقادات التي يتعرض لها أحمد سعد نحو فشل علاقاته العاطفية خلال السنوات الماضية وما صاحبها من أزمات.81417203

وقالت: "أحمد لو كان وحش، كان هيبقى له رد فعل في أي حاجة من المشاكل اللي حصلت، مش معقولة دايما القصة تبقى من طرف واحد، مش معقولة المشاكل كلها تيجي من طرف واحد، في جانب مفقود من القصة، ولو كان وحش كان رد ودافع عن نفسه"، في إشارة لما تعرض له زوجها من اتهامات من قبل طليقيته سمية الخشاب وريم البارودي.



ورد أحمد سعد قائلاً: "عشان أقدر أتقدم في حياتي مبقتش أشوف مشاكل في حد تاني، بقيت اشوف عيوبي أنا بس، عيوب الآخرين بتاعتهم، عشان أقدر أرتقي بنفسي، لكن مينفعش أبقى عايش في مظلومية وشماعة".



ونوه المطرب أنه يحرص على مصالحة زوجته بعد كل مشكلة تنشب بينهما، لترد عليه بسمة وهبة قائلة: "الراجل المفروض يبقى الصدر الحنين فعلاً".



وواصل أحمد سعد قائلاً: "مبتعرفش تعمل حاجة في البيت خالص، ولما بتجيب أكل من التلاجة بيبقى وحش، جيبنا كل حاجة في البيت ومجبتش البوتاجاز عشان صحتي وسايب مكانه فاضي، لأنها حالفة إننا لو جيبنا البوتاجاز مش هاكل بره .. طيب أموت نفسي!".81417203