شاهد .. بوراك أوزجيفيت عاري وحبيبته كما خلقها الله..ليلة حمراء تجمعهما وتظهر للعلن

انت الان تتابع خبر بوراك أوزجيفيت عاري وحبيبته كما خلقها الله..ليلة حمراء تجمعهما وتظهر للعلن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ وهو يمارس الجنس مع زميلته، من دون الكشف عن وجهها، الأمر الذي شكّل ضجّة كبيرة بين الجمهور الذي عبّر عن غضبه من ذلك.

67851989

الا ان الحقيقة هي ان هذه الصورة هي من أحد أفلام بوراك السينمائية، والذي تضمّن مشهدا يظهر فيه بوراك مع حبيبته يمارسان العلاقة الحميمة.

يشار إلى أن بوراك أوزجيفيت سيعرض له الجزء الثالث من مسلسل "المؤسس عثمان" يوم الأربعاء المقبل، وهو واحد من أهم المسلسلات التركية المترجمة والتي تزداد نسب البحث عليها في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط.

67851989