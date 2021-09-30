شاهد .. هذه الفنانة حاولت إقامة علاقة مع تامر حسني وحملت وانجبت دون زواج.

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة حاولت إقامة علاقة مع تامر حسني وحملت وانجبت دون زواج. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجهت زوجة الفنان المصري تامر حسني المغربية بسمة بوسيل رسالة قاسية إلى الفنانة زينة والتي تبين أنها كانت السبب وراء خلافاتهما التي كادت تؤدي إلى الطلاق.

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ونشرت بسمة بوسيل رسالتها عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” وقالت فيها: “لن يتزوجكي ..روح اركني بلاش..شو عن طريق ناس نص كم.. حاولت احط اغنية تعرفي تفهميها عشان الجهل بس”. ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات “كذا ميزه”.وكانت بسمة بوسيل أعادت نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش وهي تكشف السبب الرئيسي الذي دفع بسمة إلى طلب الطلاق من تامر حسني، وشنت هجوما على زينة دون ذكر اسمها بطريقة مباشرة.

وقالت سارة درويش في الفيديو إن فنانة معروفة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر حسني، لكن زوجته كشفت الأمر ما دفع الأخيرة لطلب الطلاق من زوجها.وعايرت سارة درويش، زينة بحملها وإنجابها توأمها من الممثل المصري أحمد عز دون زواج.

94705733