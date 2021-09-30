اتفرج – زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل قصة حبهما

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل قصة حبهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد تفاصيل زواجهما ، وقالت:” ان بداية علاقتهما كانت في الجيم أثناء التمرين، هو بيتمرن على طول، لكن أنا بتمرن شوية وهو بيتمرن شوية، ومدربنا نفس الشخص، وبدأنا نتكلم ونشوف بعض بره الجيم”.

و أضافت : “لما قلت لماما إن أحمد سعد صحبي وإيه رأيك يجي يتعرف عليكِ كان الموضوع بالنسبة لها خيال علمي بسبب مشكلاته”.

وتابعت أنها شخص فضولي وتحب الشخصيات المرحة والمنطلقة ليرد أحمد سعد عليها مازحاً: “إيه الشخصيات دي؟! اسمها شخصية واحدة بس، خدي بالك بسمة وهبة جاية تخسرنا بعض عشان الحلقات الجاية”.

و أكدت: “حصل بيننا انسجام كبير، ولما أقوله مسافرة السخنة أو إيطاليا كان يقولي أنا هناك ويعدي عليّ، وإحنا الاتنين برج الأسد ودي حاجة مرعبة وصعبة جدا”.

يذكر أن الفنان المصري، أحمد سعد، احتفل بعقد قرانه على عارضة الأزياء المصرية، علياء بسيوني، وسط أجواء أسرية، وحضور من الأصدقاء والمقربين.