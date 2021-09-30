شاهد .. فضيحة مدوية للنجمة هاندا أرتشيل بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي"

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 08:00 مساءً | (ندى)

اتهمت المغنية التركية ​بورجو جونيش​ النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ بشراء متابعين واعجابات لصفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت بورجو في تصريح لها اثارت من خلاله جدل كبير: " اسماء عالمية مثل مادونا ، نيكول كيدمان و كايلي مينوغ عندما يشاركون صورة بالكاد يصلون الى 200 الف اعجاب ، كيف لنجوم اتراك ان يحصلون على الملايين من الاعجابات".يذكر أن هاندا تطل على الجمهور من خلال مسلسل "أنت أطرق بابي" والذي تدور أحداثه حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج.10588203