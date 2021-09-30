شاهد .. وجدوها مقتولة قبل زفافها بيومين وحين فحصوا جوالها اكتشفوا الصدمة!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 08:30 مساءً | (ندى)

تكثف أجهزة الأمن في محافظة القليوبية جهودها لكشف لغز مقتل "عبير. ع" العشرينية، التي عُرفت إعلاميًا بـ"عروس قليوب"، وعُثر على جثمانها به عدة طعنات، جوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

وقعت الحادثة في عزبة عطالله، حيث جميع سكان العزبة من أقارب الضحية وأعمامها، وقد نفت أسرة الضحية وجود أي عداوة مع جيرانهم قد تقود لارتكاب هذه الجريمة، التي وقعت قبل انتقال الضحية إلى منزل الزوجية.ومن جانبها، تُجري أجهزة الأمن فحصًا لعلاقات المجني عليها ووالدها وأقاربه، في محاولة للوصول لأي خيوط تكشف تفاصيل الواقعة، خاصة في ظل ما تردد من معلومات بشأن العثور على الضحية دون مصوغاتها الذهبية، بعد أن استدرجها الجاني المجهول بمكالمة هاتفية.وخرجت الضحية من منزل والدها يوم الحادث بعد تلقيها اتصال هاتفي، وبعدها عُثر على جثمانها مصابًا بعدة طعنات، وجرح ذبحي بالرقبة.15931503 15931503