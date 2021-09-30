شاهد .. هكذا استضافت هيفاء وهبي إليسا في منزلها!

انت الان تتابع خبر هكذا استضافت هيفاء وهبي إليسا في منزلها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

استضافت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مواطنتها النجمة ​إليسا في منزلها وفق ما تم تداوله من قبل الجمهور على مواقع السوشل ميديا.

Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا

@dominicabuhanna52178482

نشرت هيفاء وهبي مقاطع فيديو عبر خاصية “الستوري” تظهر ساقي الفنانة إليسا وهي تتجول في منزلها، كما وظهرت اليسا في مقطع فيديو آخر وهي تقطع قالب حلوى مكتوب عليه “باهاماس” في اشارة الى حفل إليسا الذي ستقيمه هناك في عيد الحب ضمن جولة أميركية والذي أعادت إليسا نشره.نشر أحد المتابعين صورة لـ إليسا وهيفا وهما يتعانقان ويظهر أمامهما طاولة عليها قالبان حلوى مكتوب على كل منهما اسماهما وصورتهما.52178482