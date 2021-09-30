شاهد .. هكذا بدت..السعودية مودل آش ترقص بأجرأ إطلالة لها (صور)

انت الان تتابع خبر هكذا بدت..السعودية مودل آش ترقص بأجرأ إطلالة لها (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية آش فيديو لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة في مواقع التوال الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت آش في الفيديو ترقص بأجرأ إطلالة لها حيث إرتدت ثياباً فاضحة للغاية وكان واضح انها لم ترتدي حمالة صدر وتركت القميص مفتوحة للغاية. وراحت تتراقص وتستعرض جسمها .

وأثارت آشـ بحركاتها وتصرفاتها استفزاز بعض المتابعين الذين عبروا عن غضبهم والبعض الأخر إعجب بإطلالتها.وتنشط المودل السعودية آشـ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة للجدل، بملابس فاضحة، يقابلها من متابعيها موجة من الهجوم الذين ينتقدون اطلالاتها.

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