شاهد .. زوجة محمد هنيدي تتعرض للتنمر بعد تسريب صورها في حفل زفافها..اتفرج

انت الان تتابع خبر زوجة محمد هنيدي تتعرض للتنمر بعد تسريب صورها في حفل زفافها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة من حفل زفاف الفنان محمد هنيدي، الذي حضره نخبة من مشاهير الوسط الفني.

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وظهر في الصورة محمد هنيدي، وزوجته، الراحل محمود عبدالعزيز، ونجله كريم، وتباينت تعليقات نشطاء مواقع التواصل على الصورة.تعرضت زوجة «هنيدي»، للتنمر، فجاءت بعض التعليقات سلبية، تسخر من شكلها وقت حفل الزفاف، متهمينها بأنها تبدو أكبر سنًا من زوجها.الاتهامات السابقة جعلت بعض النشطاء الآخرون، يهاجمون الفئة الأولى، قائلين: « بطلوا نقوره على خلق الله..عشان الناس ماتتنقورش علينا..داحنا شعب فظيع»، بينما دعمها آخرون قائلين «العروسة قمر وهو طيب ويستاهل يتجوز القمر».

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، تحدى الممثل الأمريكي فان دام، في وصلة من التعليقات الساخرة التي دارت بين الاثنين، إذ طلب «هنيدي» من الأخير، لعب مباراة كاراتيه، عند سفح الهرم.

وقال فان دام لهنيدي: «أنت لن تستسلم؟ أليس كذلك؟»، ورد الممثل المصري قائلا باللغة الإنجليزية: «حفيد جابر الشرقاوي لا يستسلم ولا يتراجع وعاصفة الألم قادمة… احذر»، واختتم رده بالعربية العامية قائلا: «يا رب ما يشوفها».وحاز التحدي على متابعة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال هنيدي لفان دام، في وقت سابق: “مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. ايدك الاتنين يبقوا مربوطين”.

وفي سياق آخر، أعلن الفنان محمد هنيدي، عن بدأ تصوير برنامج «عالم هنيدي»، وفي ضيافته مجموعة من الفنانين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «back-stage»، أنه لم يتقبل فكرة عمله كمذيع في البداية، قائلًا: «مذيع إزاي.. دا وأنا ضيف ساعات بتكسف»، الأمر الذي جعل فكرة البرنامج ستكون مختلفة بعض الشيء عن البرامج الأخرى.

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