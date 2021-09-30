شاهد .. مفاجأة بشأن وجود علاقة "سرية" بين نجل مصطفى قمر وليلى أحمد زاهر.. صدمة غير متوقعة

انت الان تتابع خبر مفاجأة بشأن وجود علاقة "سرية" بين نجل مصطفى قمر وليلى أحمد زاهر.. صدمة غير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ترددت أنباء مؤخرا عن ارتباط الفنان الشاب تيام مصطفى قمر بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.

وسبب هذه الأنباء الصور الكثيرة التي التقطت لهما في مناسبات عديدة وهم يتراقصان ويغنيان ويحتفلان معاً، الأمر الذي جعل كثيراً من متابعيهما يشكون بوجود علاقة سرية بين النجمين اليافعين.98593757

تيام خرج عن صمته لينفي صحة هذه الشائعات، حيث قال:" بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر كتير على السوشيال ميديا علشان أنا وليلى أصحاب قوي".

وأضاف: "هي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، وهما الاثنين من أقرب الناس ليا في الوسط وأكيد الناس بتحب تتكلم وتنشر أي حاجة ".وقد أثار هذا النفي صدمة الجمهور، خاصة وأنها وصفها بأنها "زي أخته".

وتيام مصطفى قمر هو الابن الثاني للفنان مصطفى قمر، حيث أنه لديه ولين من زوجته الأولى هم "إياد وتيام"، كما رزق من زوجته الثانية بابنته "جودي".

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