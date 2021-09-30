شاهد .. مالسبب في ان تامر حسني.. يقبل يد أحد المعجبين في حفله الأخير!

انت الان تتابع خبر مالسبب في ان تامر حسني.. يقبل يد أحد المعجبين في حفله الأخير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

مؤخرا أحيا النجم المصري تامر حسني حفلا لخريجي كلية التجارة بجامعة الإسكندرية والذي شهد حضورا كبيرا من قبل متابعيه ومحبيه .

تخلل الحفل موقف إنساني من جانب تامر حسني فأثناء أدائه لأغنيته ” نور عيني ” رأى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يقف بالقرب من المسرح فذهب لإلقاء التحية 68285407

ثم أمسك حسني بيد الطفل ليتصور معه إلا أن الطفل فاجئه وقبَّل يده ليرد تامر حسني له ذلك وقبل أيضا يد الطفل في حركة تكررت حوالي 3 مرات متتالية.أشاد الجمهور بالموقف وصفقوا له على هذه اللفتة الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر68285407