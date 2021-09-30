شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مره – اتفرج مقطع “بورنو” لـ”فيفي عبده” في فيلم إيراني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، متابعيها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو زعمت فيه إنه للفنانة فيفي عبده.

وعلقت “ليلى”، على الفيديو قائلة: “فيفي عبده في فيلم إيراني في السبعينات وگوگوش مطربة البوب الإيرانية قاعدة تبتسم وتدخن”.

#فيفي_عبدو في فيلم إيراني في السبعينات و #گوگوش مطربة البوب الإيرانيه قاعدة تبتسم وتدخن #ليلى_احمد

جدير بالذكر أن فيفي عبده أعلنت مؤخرا عودتها للرقص الشرقي على المسارح، وظهرت فيفي عبده للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم “الرسالة” عام 1976، وتابعت عملها في السينما من خلال عدد كبير من الأفلام مثل: “تل العقارب”، “امرأة واحدة لا تكفي”، “جحيم امرأة”، امرأة وخمسة رجال”، “الغجر”، “زنقة الستات”، “يمين طلاق” وغيرها، كما تعددت مشاركتها في المسرح من خلال مسرحيات: “شباب امرأة”، “حزمني يا”، “قشطة وعسل”، “شهر عسل بصل”، “حارة العوالم”، وفي المسلسلات التلفزيونية: “الحقيقة والسراب”، “الست أصيلة”، “طوق نجاة”، “كيد النسا” وغيرها.