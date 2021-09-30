اتفرج – هيفاء وهبي تجتمع بالفنانة إليسا

شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تجتمع بالفنانة إليسا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتمعت الفنانة هيفاء وهبي بالنجمة إليسا في منزلها، حيث نشرت هيفاء مجموعة من اللقطات التي كشفت كواليس الجلسة عبر حسابها الشخصي.

وظهر الثنائي وهما يقضيان أوقاتهما في منزل هيفاء، ويتناولان قطع من الحلوى وسط دعابة من إليسا قائلة: “لن أهتم وسأتناول قطع الحلوى”.

وبمجرد نشر هيفاء وهبي لمقطع الفيديو تداوله مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي وأرفقوه بتعليقات عبرت عن إعجابهم بجلسة هيفاء وإليسا، واعتبر الجمهور أن الجلسات قريبة للغايةوتتطابق مع كواليس جلساتهم مع أصدقائهم.

ومن بين التعليقات على فيديو جلسة إليسا وهيفاء في منزل الأخيرة: “لأول مرة بشوف جلسة نجمات بعيدة عن الرسمية والتصنع، جلسة عفوية بتشبه جلساتنا أنا وصحابي، عشوائية في كل مكان، وأكل وانبساط وأغاني”، “الحقيقة أنا بحب جدعنة هيفاء وهبي مع صحابها، وكمان بحب إليسا وبحسها ست راقية جميلة، والقعدة دي بينت لنا طبيعة الاتنين”.