شاهد .. في ليلة الدخلة.. انتقمت من عروسة ابنها وأحرقت قلبه بحيلة لم تخطر على بال إبليس!

انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. انتقمت من عروسة ابنها وأحرقت قلبه بحيلة لم تخطر على بال إبليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الكثيرون قد يتذكرون المشهد الشهير في فيلم Monster-in-Law (2005) والذي تقوم فيه الحماة الغاضبة بوضع الجوز المطحون في سلطة مقدمة لعروس ابنها التي تعاني من حساسية من الجوز، في محاولة للانتقام من عروس ابنها التي تنافسها على حب واهتمام ابنها الوحيد.

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المشهد قد يبدو كوميديا في الفيلم، ولكنه كابوس حقيقي في عالم الواقع، وهو ما أكدته شابة عشرينية شاهدت موقف مشابه من خلال عملها في تخطيط وتنظيم حفلات الزفاف.الشابة تدعى كالي Callie، وتبلغ من العمر 25 عام، وحكت عن ذلك في مقطع فيديو جديد نشر على موقع تيك توك الشهير، بعنوان " mistake or sabotage" (خطأ غير مقصود أم فعل متعمد بقصد الإضرار)، وطبقا لما ذكرته كالي فإن والدة العريس قدمت للعروس في حفل الزفاف كعك مغطى بجوز الهند، بالرغم من معرفة الجميع بأن العروس تعاني من حساسية حادة من جوز الهند، وهو الأمر الذي أخبرت به كالي منذ أن بدأت عملها مع العروسين، وقالت كالي عن ذلك: "لقد أخبروني أن العروس تعاني من حساسية مميتة من جوز الهند، وكتبت ذلك في ملاحظاتي وتأكدت بألا يدخل حفل الزفاف أي طعام يحتوي على جوز الهند، ولكن في حفل الاستقبال في حفل الزفاف، لاحظت وصول طلبية من كعك الكب كيك لم نقم بطلبها، بعدها جاءت والدة العريس لتحضر للعروس بعض منها قائلة: مرحبا لماذا لا تجربي تناول ذلك؟".

العريس أنقذ عروسه في اللحظات الأخيرة

كالي تحدثت بعدها عن أن العروس أوشكت بالفعل على محاولة تجربة الكعكة التي قدمتها لها والدة عريسها، إلا أن العريس لاحظ جوز الهند الذي يوجد على سطح الكعكة، وقام بانتزاع الكعكة من يد عروسه بعصبية قبل أن يصيح في والدته قائلا إنه يعلم تماما أن والدته كانت ترفض علاقته بعروسه منذ البداية، ولكنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى محاولتها التسبب في إيذاء عروسه، وهو ما ردت عليه والدته بنظرة باردة على حد وصف كالي، قبل أن تقول له بهدوء إن الأمر لم يكن سوى حادث عابر يمكن أن يحدث كل يوم، وبعدها غادرت والدة العريس حفل الزفاف وسط دهشة وصدمة الحضور.تصرف مريب

المعلقون على مقطع الفيديو اتفقوا على أن تصرفات والدة العريس تبدو مريبة، وأنه من غير المستبعد تماما أن تكون قد حاولت تسميم عروس ابنها، كما توقع بعضهم أن تعاني العروس في المستقبل من الكثير من المشكلات والأزمات بسبب حماتها، ونصحها بعضهم بأن تقطع علاقتها بوالدة عريسها، في حين أثنى البعض الآخر على العريس لمواجهته والدته دفاعا عن عروسه.84627072