شاهد .. لن تصدق..تصريحات صادمة لـ"فيفي عبده" حول بيتها والسحر

انت الان تتابع خبر لن تصدق..تصريحات صادمة لـ"فيفي عبده" حول بيتها والسحر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شارك الإعلامي نزار الفارس جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة برنامجه مع الفارس مع الراقصة المصرية فيفي عبده والمقرر إذاعتها غداً الجمعة على قناة الرشيد العراقية .

تحدثت فيفي عبده في البرومو الدعائي عن عدد من الموضوعات من بينها حبها للفن الذي تعتبره يجري في دمها وحبها للرقص .22718939

فقالت : ” اللي كان يجي مصر وميجيش عندي النايت كلوب يتفرج عليا يقولو ده مجاش مصر .. أنا بحب الرقص ومشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم ” .

وبسؤالها عن رأيها إذا كتب على قبرها ” الراقصة ” بعد وفاتها ردتكما وجه الفارس لها سؤالا عن إن كانت تخاف من السحر لتؤكد على وجود السحر وتعلق : ” ده أنا بيتي مليان سحر ” . : ” ربنا هو اللي بيعاقب مش إنت ولا أنا ” .

كما وجه الفارس لها سؤالا عن إن كانت تخاف من السحر لتؤكد على وجود السحر وتعلق : ” ده أنا بيتي مليان سحر ” .

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