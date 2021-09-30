شاهد .. إلهام شاهين:تثير الجدل قاضيت الأزهر الشريف وأنا من تسببت بإغلاق قناة للإخوان

انت الان تتابع خبر إلهام شاهين:تثير الجدل قاضيت الأزهر الشريف وأنا من تسببت بإغلاق قناة للإخوان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت النجمة المصرية إلهام شاهين عن أزماتها مع جماعة الإخوان وكواليس الحكم القضائي الذي حصلت عليه والذي نص على إغلاق قناة تتبع لجماعة الاخوان المسلمين في ذلك الوقت، وذلك خلال حفل توقيع كتابها الجديد “المتمردة” على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

وقد أوضحت الفنانة المصرية شاهين أنها من أول الاشخاص الذين حصلوا على حكم محكمة بإغلاق قناة أخوانية. كما أنها قامت برفع قضية على الأزهر الشريف في إطار أزمتها مع عبدالله بدر بسبب وصفه لنفسه بأنه أستاذ علوم التفسير بالأزهر الأمر الذي نفاه الأزهر فيمابعد.59993067

وبشأن أزماتها مع عبدالله بدر قالت الفنانة المصرية شاهين أنه قام بتزوير صورة لها ولصقها على صورة ممثلة بورنو ولكن المحامي الخاص بها رفع دعوى قضائية عليه. ونجح في إثبات التزوير لتتحول القضية من سب وقذف الى تزوير وحصل على حكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات.

أكدت شاهين خلال الندوة أنها تلقت تحذيرات من قبل المحيطين بها من تقديم دعاوي قضائية ضد عبدالله بدر معبرين عن خوفهم عليها من القتل ولكنها ردت قائلة “أنا كدة كدة هموت فمش خايفة”.

وأوضحت ايضًا أن الإخوان المسلمين قاموا بتنظيم مليونية تحت منزلها بعنوان “الخلاص من إلهام شاهين”. وطالبها الأمن بترك المنزل خوفًا على الجيران.كما أكدت أن الاخوان المسلمين حاولوا اقتحام شقتها ولكن الأمن سيطر على الأوضاع.

وفي النهاية أوضحت شاهين. أنها فكرت في تحويل أزمتها مع جماعة الإخوان إلي عمل فني59993067