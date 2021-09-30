شاهد .. حسيت إني فرن.. فنانة شهيرة تروي تفاصيل هذا المشهد الساخن مع عادل إمام ..اتفرج

انت الان تتابع خبر حسيت إني فرن.. فنانة شهيرة تروي تفاصيل هذا المشهد الساخن مع عادل إمام ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يتذكر الجميع فيلم “الهلفوت” الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، وأكثر جملة تعلقت في أذهان الجمهور مشهده الذي يوصف بالجرئ مع الفنان فريدة سيف النصر، بعد أن دخلا تحت السرير قوله الجملة الشهيرة «بنقفش في الفراخ».

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الفنانة فريدة سيف النصر، خرجت عن صمتها، وأعلنت عن غضبها بشدة بسبب انتشار فيديوهات كثيرة على اليويتوب تتضمن مشاهد لها من أفلامها، تحت وصف “فيديو ساخن”.وقالت “سيف النصر”، إن البعض يضع عناوين مثيرة على مشاهد من أعمالي الفنية، خصوصًا مشهدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “الهلفوت”، مضيفة: :« مشاهد عادية جداً والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن» وفق الشبكة العربية .

وتابعت الفنانة المصرية خلال لقائها في برنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة “ONE”: « أتحدى إن أي أحد يجد لي مشهد إغراء واحد في أعمالي الفنية، وحاولت حذف بعض التعليقات السيئة عن مشهدي مع الفنان عادل إمام تحت السرير وجملته الشهيرة بنقفش الفراخ».وأشارت “سيف النصر”، إلى أنها حاولت حذف هذه الفيديوهات أو عناوينها من على “يوتيوب” لكنها فشلت في ذلك، قائلة :« بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة، لحد ما حسيت إني فُرن، اللي بيعمل كده بيبيعني، لأن أنا عندي ابن وأهل».74718708